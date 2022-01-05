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Mikrofinanstan dar gelirli kadınlara tam destek

Mikrofinans Elbistan Şubesi, 2021 yılında üyelerine verdiği 2 milyon 460 bin liralık mikrokredi ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen dar gelirli kadınların yanında oldu.

Mikrofinanstan dar gelirli kadınlara tam destek
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Elbistan’da dar gelirli kadınların el emeklerini üretime dönüştürmelerine destek veren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi, 684 üyesine 2021 yılında 2 milyon 460 bin lira katkı sağladı.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk, yoğun bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Kadınların, küçük desteklerle zor ve imkansız denilen birçok alanda başarılı olarak iş dünyasına adım attığını belirten Öztürk, “Girişimci kadınlarımıza 2021 yılında da elimizden gelen tüm desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Üretmek ve iş fikrini hayata geçirmek isteyen dezavantajlı konumdaki kadınların önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olduklarını kaydeden Öztürk, “Kendi ayakları üzerinde durarak aile ekonomisine katkı sunmak ya da üretim yapmak isteyenlerin yanındayız. Kurulduğumuz günden bugüne kadar da büyük başarılara imza attık. 2021 yılında 684 aktif üyemizle bir aile gibi olmaya gayret gösterdik. Toplamda 2 milyon 460 bin lira destek sunarak, hayatlarına güzel ve anlamlı bir dokunuş sağladık. Yine 2021 yılında 50 yeni üyeyi sisteme katarak 75 bin lira başlangıç kredisi kullandırdık” şeklinde konuştu.

Aldıkları kredilerle el emeği göz nuru ile ortaya çıkardıkları ürünleri, daha geniş bir pazarda değerlendirmeleri için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk, “Yıl içersinde Elbistan belediyesi tarafından düzenlenen festivalde üyelerimize ücretsiz standart verilmiş ve satış yapmaları sağladık. Aynı şekilde, Elbistan Belediyesi ile imzaladığımız protokolle Güneşli Mahallesi'nde kiralanan yer ile üyelerimize satış noktası kazandırdık.

Bundan sonra da dezavantajlı kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mikrokredi ile tanışmak ve hayatlarına yeni bir yön vermek isteyen tüm dezavantajlı kadınlarımıza kapımız her zaman açık olacak” ifadelerini kullandı.

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Mikrofinanstan Dar Gelirli Kadınlara Tam Destek