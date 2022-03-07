MicroCreditToken (1MCT) kripto borsasında listelendi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un 2003 yılında başlatmış olduğu yoksullara yönelik mikrokredi finansman modelinde yeni dönem 5 Mart 2022 tarihi itibariyle başladı.

TİSVA Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, yaptığı açıklamada, “Yoksulluğun olmadığı bir dünya vizyonuyla yola çıktığımız MicroCreditToken, finansal kaynaklara erişimi arttırarak yoksulluğu azaltmak ve dünyada mikrogirişimciye yönelik mikrokredi projelerinde kullanılan tek token olmaktır” şeklinde konuştu.

Yoksulların işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için finansal ve sosyal aracılık hizmeti sunduklarını anlatan Akgül, MicroCreditToken, finansman eksikliğinden dolayı mikrokredi arayışındaki yoksulların ihtiyaçlarını tam olarak karışlayacaklarını ifade etti.

Akgül, “MicroCreditToken, dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar yoksula finansal sermaye desteği sağlamayı amaçlıyor. Böylece dünya genelinde yoksulluğun, sosyal girişimcilik ve mikrofinans vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.