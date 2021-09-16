MHP’li Aycan: “Esnaflarımız destek bekliyor”

Türkiye’de her yılın 16-22 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası olarak kutlanıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da çeşitli etkinliklerle Ahilik Haftası kutlanmaya devam ederken, bu kapsamda MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kentteki esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde esnafın ahilik haftalarını kutlayan Aycan, sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Aycan, sürekli sahada olmaya çalıştıklarını, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm yolları bulma noktasında adımlar attıklarını söyledi. Bugün de Ahilik Haftası dolayısıyla esnaflarları ziyaret ettiklerini belirten Aycan, pandemi döneminde uygulanan tedbir kuralları nedeniyle kapalı kalan esnafların destek beklediklerini ifade etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, esnaf ve ahilik kültürünün de yaşatılması gerektiğini sözlerine ekledi.