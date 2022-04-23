MHP’de birlik ve beraberlik iftarı

İftar buluşmasına; MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

Programın açılış konuşmasını MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan yaptı.

Pandemi nedeniyle bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Bostan, “Ramazan ayının kutlu feyzi bizleri aynı sofrada birleştirme fırsatı verdi. Sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Her bir misafirimize şükranlarımı sunuyorum. Manevi hazzın ve lezzetin zirve yaptığı kutlu bir dönemin içinden geçiyoruz. Millet olarak mukaddesatımızın yol göstericiliğinden asırlarca hiç ayrılmadık. İnançlarımıza sahip çıktık asla toz kondurmadık.

Birilerinin ileri sürdüğü fitne fesatlıklar birlikteliğimizi asla bozamayacaktık. Oynan kirli oyunlar gönlümüzdeki sevdayı camiamızdaki yol arkadaşlığımızı daha da sağlamlaştırmıştır. Aramızda kopmaz manevi bağlar oluşturmuştur. Cenabı Allah milletimizi, vatanımızı ve Türkiye sevdalısı dava arkadaşlarımın yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş güvenlik güçlerimizi muzaffer kılsın. Bu mübarek akşamda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum” şeklinde konuştu.

Daha sonra mikrofona davet edilen MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’da salonu dolduran davetlilere ve partililere hitaben yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı üzerine kirli oyunlar oynandığına dikkat çekti.

Cumhur İttifakı üzerine fitne ve fesatlar dönüyor’ diyen Başkan Doğan, şöyle devam etti:

“Bizler hiçbir zaman siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir sorunumuz olmadı. MHP demek Türkiye demektir. Biz MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı yönetimini oluştururken, Türk, Kürt, Yörük, Çerkez, Alevi kardeşlerimizle birlikte yola çıktık. Ayrımcılık içinde olmadık. Biz Türkiye Cumhuriyetini hep birlikte kurduk ve yaşatıyoruz, ayakta tutuyoruz. Bu başarılarımızdan birileri rahatsız oluyor. Ancak MHP herkese açıktır ve kimseyle sorunumuz yoktur.”

Doğan; "Cumhur İttifakının başarılarından birileri rahatsız oluyor. Aziz milletimizin derdiyle dertlenmeye, sadece milletimizin selameti için mücadele etmeye ve bu aziz vatanın namını da, şanını da yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin Ramazan ayının bereket ikliminde dava arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. İftar programımızda bizlerle birlikte olan ve soframızı şereflendiren herkese çok teşekkür ediyorum” cümleleri ile sözlerini tamamladı.