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Mezra ve yayla yollarında kar mücadelesi sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak’taki mezra, mahalle ve yayla yollarında karla mücadelesine devam ediyor.

Mezra ve yayla yollarında kar mücadelesi sürüyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, Nurhak’ta bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Nurhak’ta mahalle ve mezraların karla kaplı yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yayla yollarında da kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 hattı üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilecekleri bildirildi.

Çalışmalara ilişkin Biçin Mahalle Muhtarı Durmuş Doğru, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tüm mahalle ve mezra yollarımızda sabah akşam demeden aralıksız çalışıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, Alçiçek Değirmenkaya Mahalle Muhtarı Aydın Sarıdaş, “Mahallelerimizi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan yollarımız Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı” diye konuştu.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Kış şartlarıyla mücadele kapsamında ilçelerde, mahallelerde ve kırsal bölgelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Nurhak ilçemizde mahalle, mezra ve yayla yollarında kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için tüm araç ve personelimizle mesai mefhumu dinlemeksizin çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Mezra Ve Yayla Yollarında Kar Mücadelesi Sürüyor