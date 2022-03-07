Mezarlıkların demir kapıları çalınıyor

Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlığa gelen vatandaşlar ise, ‘Bunun adı vicdansızlık’ diyerek duruma tepki gösteriyor.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki mezarlıkların girişindeki demir kapı hırsızlığına bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçeye bağlı Alembey Mahallesi’ndeki mezarlığın demir kapısını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi. Kapının bir kanadı çalınırken, hırsızların diğer kanadını ise yerinden sökemediği tespit edildi.

Çalınan demir kapının hurda olarak satıldığı değerlendirilirken; bir vatandaş ise, “Dünyanın son kapısını da çaldılarsa korkmak lazım artık” diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Kapıyı çalıp 3 -5 kuruş para alma derdindeler. Yazıktır, günahtır. Karşılaştığımız bu olay vicdanımızı sızlatıyor” şeklinde konuştular.

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