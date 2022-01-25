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Metrolojiden Elbistan için ‘turuncu’ kod uyarısı

Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü Elbistan için ‘turuncu’ kod uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kenti buz kestirecek soğukların beklediği tahmininde bulundu.

Metrolojiden Elbistan için ‘turuncu’ kod uyarısı
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Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü Elbistan için ‘turuncu’ kod uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kenti buz kestirecek soğukların beklediği tahmininde bulundu.

Elbistan’da ‘bereket’ olarak nitelendirilen yoğun kar, birçok vatandaş için çileye dönüştü. Ulaşımda zorlukların yaşanmasına neden olan kar yağışı, perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporlarına göre, çarşamba gününü de kar yağışı altında geçirecek olan kentte, güneş kendisini göstermeye başlayacak. Havanın açmasıyla birlikte de Sibirya soğukları kenti adeta buz kestirecek. Cuma gününden itibaren düşüşe geçmesi beklenen sıcaklıklar, hafta sonunda da etkisini gösterecek.

Elbistan’da havanın ayaza dönmesiyle birlikte gece sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düşecek. Gündüzleri de aşırı soğuğun etkisinde kalacak olan Elbistan’da termometreler, eksi 11 dereceyi gösterecek.

Vatandaşların, aşırı soğukların yaşanacağı bu günlerde özellikle don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.  

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