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Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan’da önümüzdeki 5 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa teslim olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü kuzey, iç ve orta kesimlerde azalacağını ve mevsim normalleri altına düşeceğini açıkladı. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günlerce sürecek yağmur ve kar yağışları konusunda ise dikkat etmek gerekiyor.

Uzun süredir yağmura hasret kalan Elbistan’da ise hafta sonu da dahil olmak üzere 5 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Elbistan’da hava sıcaklıkları da gece eksi 2, gündüz de 15 derece arasında seyredecek.

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Meteoroloji Uyardı: Elbistan Sağanak Yağışa Teslim Olacak