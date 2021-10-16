Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bölgede yeni bir maden sahasına daha kapı aralanıyor
Bölgede yeni bir maden sahasına...
Ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirdi
Ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirdi
Gençlik Merkezi’nden can dostlarımız için ‘Pati’ projesi
Gençlik Merkezi’nden can dostlarımız için...
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Elbistan Belediyesi, güneşin enerjisini kullanmaya başladı
Elbistan Belediyesi, güneşin enerjisini kullanmaya...
banner191
banner162

Meteoroloji kavşağında zincirleme kaza: 3 yaralı

Elbistan’da meteoroloji kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Meteoroloji kavşağında zincirleme kaza: 3 yaralı
banner167

Kaza, Malatya Caddesi ile Dulkadir Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dulkadir Hasanbey Caddesi’nden gelen 46 VC 239 plakalı otomobille, Malatya istikametine doğru seyir halinde olan 44 PL 293 otomobil çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 46 VB 438 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarptı. Kazada, Mehmet O., Mustafa Efe G. ile Ali O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Kavşağında Zincirleme Kaza: 3 Yaralı