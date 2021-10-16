Meteoroloji kavşağında zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Malatya Caddesi ile Dulkadir Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dulkadir Hasanbey Caddesi’nden gelen 46 VC 239 plakalı otomobille, Malatya istikametine doğru seyir halinde olan 44 PL 293 otomobil çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 46 VB 438 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarptı. Kazada, Mehmet O., Mustafa Efe G. ile Ali O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.