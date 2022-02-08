Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çöllolar’a bakanlık oluru
Çöllolar’a bakanlık oluru
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın katılımı toplantısı ertelendi
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın...
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Mazot, gübre, buzağı ve manda destekleme icmalleri askıya çıktı
Mazot, gübre, buzağı ve manda...
banner191
banner162

Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Elbistan ve çevresi için 2 gün sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
banner167

Meteoroloji, son yılların en çetin kışını yaşayan Elbistan başta olmak üzere kuzey ilçeleri ‘sarı’ kodla uyardı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, poyraz şeklinde esmesi beklenen fırtınanın hızının da 60-80 km/saat olacağı belirtildi. Rüzgarın, 10 Şubat Perşembe günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin edildi.

Fırtınanın yol açabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiElbistanı Sarı Kodla Uyardı