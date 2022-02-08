Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı

Meteoroloji, son yılların en çetin kışını yaşayan Elbistan başta olmak üzere kuzey ilçeleri ‘sarı’ kodla uyardı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, poyraz şeklinde esmesi beklenen fırtınanın hızının da 60-80 km/saat olacağı belirtildi. Rüzgarın, 10 Şubat Perşembe günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin edildi.

Fırtınanın yol açabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.