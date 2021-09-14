Meslekte 20.yılını dolduran esnaflara şükran plaketi

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, mesleğinde çeyrek asra yakın süredir oda üyeliği bulunan esnaflara ahde vefa göstergesi olarak plaket takdiminde bulunduklarını söyledi.

Esnaflığın zor bir iş olduğunu ve 20 yıl ayakta kalabilmek için birçok zorluğu göğüslemek gerektiğini belirten Başkan Şahin, “Can damarımız olan esnaf ve sanatkarımızın gönlünü almak istedik” dedi.

Başkan Şahin, şöyle devam etti:

“Odamıza kayıtlı olup 20 yıldır esnaflık yapan hemşerilerimizle bir aradayız. Onlara, kentimize kattıkları değerden dolayı duyduğumuz şükranın göstergesi olarak plaket takdim etmek istedik. Esnaflık zor bir iş olduğunun bilincindeyiz. Plaket takdim ettiğimiz esnaflarımız da; çaba harcayarak, emek vererek bugünlere gelmişler. Takdim ettiğimiz plaketler de esnaf arkadaşlarımıza verdiğimiz değerin, vefanın göstergesidir.”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Tüm esnaflarımıza uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Onlara hepimizin ihtiyacı var. İnşallah daha nice yıllar esnaflıklarını devam ettirecekler. Kendilerinden sonra gelenlere de yol gösterecekler. Bizler de oda olarak onların sorun ve sıkıntılarının çözümünde her zaman yanlarında olacağız. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası’nı da kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin’in bu jesti esnaf ve sanatkarlar da bu jestten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip Başkan Kemal Şahin’e teşekkür ettiler.