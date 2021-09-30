Mesleki açık öğretim lisesinde sayılı kontenjan için son günler

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için elektrik elektronik teknolojileri ve tesisat teknolojisi alanında öğrenci kabul ettiklerini dile getiren Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Şakalar, kayıt işlemleri için son başvuru tarihinin 1 Ekim olduğunu vurguladı.

Şakalar, “Herhangi bir nedenle örgün eğitime ara vermiş, çalışma şartlarından dolayı ortaokuldan sonra okuyamamış veya düz lise mezunu iken meslek lisesi diploması almak isteyen gençlerimizin yanındayız. Kayıt yaptırmak isteyen gençlerimize son günlere girdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kontenjanlarımız sınırlı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen gençlerimizi okulumuza bekliyoruz. Yetişmiş kalifiye elemana ihtiyaç duyulan elektrik elektronik teknolojileri, tesisat teknolojileri ve iklimlendirme (doğalgaz) alanlarında eğitim vermekteyiz” dedi.