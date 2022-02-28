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Mersin’de feci kaza: Elbistanlı işçiler de yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, aralarında Elbistanlı işçilerin de olduğu 32 kişi yaralandı.

Mersin’de feci kaza: Elbistanlı işçiler de yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 43 ACT 014 plakalı otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda yaklaşık 3 metre yüksekten bağlantı yoluna düştü. Otobüs, karşı yönden gelen 33 KR 401 plakalı aracın üstünden geçerek kayalıklara devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin bulunduğu otobüsteki 28 kişi ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 22 kişiden 1'i hayatını kaybederken, durumu ağır olan 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Mersin-Antalya karayolu tek taraflı uzun süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, kazada yaralananlar arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan Elbistanlı işçilerin de olduğu öğrenildi. Elbistanlı işçilerin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

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Mersinde Feci Kaza: Elbistanlı Işçiler De Yaralandı