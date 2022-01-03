Mekke’nin fethinin 1391.yıl dönümü kutlandı

Programa, Elbistanlıların yanı sıra Cansuyu Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği, Saadet partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere pek STK ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Mekke’nin fethinin 1391.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda değerlendirme yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elbistan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, “Mekke’nin fethini her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak gayesindeyiz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Eğitimci-Yazar Nihat Altıparmak ise, “İfsat cephesi 7/24 çalışıyor. Yılın 365 günü çalışıyor. Bankalar her gün para satıyor, faiz gece gündüz işliyor. İnsan emeği, alın teri sürekli sömürülüyor, temel hak ve özgürlükler sürekli baskı altında. Yine de yılbaşı gecesi, eğlence adı altına birçok ifsat işleniyor. Alkol, kumar ve birçok kötülük o gecenin ritüellerinden sayılıyor. Birçok gencimiz maalesef bu gece alkolle, uyuşturucuyla ya da başka kötülüklerle tanışıyor. Bunlara onay vermemiz mümkün değil. Yani gençlerimiz yılbaşı gecesi, kapitalizmin, endüstriyel eğlence sektörünün ifsadıyla biraz daha fazla karşı karşıya kalıyorlar. İnsanların birbirilerine iyi yıllar dilemesinin mahsurundan bahsetmiyoruz. Birçok insanımızın ilk defa alkol ve uyuşturucu gibi kötülüklerle tanışmasından bahsediyoruz.

Biz kimsenin kutsalına saldırıyor değiliz, kimsenin kutsal değerlerine de hakaret ediyor değiliz. Ancak kumar da alkol de uyuşturucu da toplumu ifsat eder. Bunu söylüyoruz.

Diğer taraftan Mekke’nin fethi 1 Ocak’ta mı oldu 11 Ocak’ta mı oldu? Mekke’nin fethini hicri takvime göre mi kutluyoruz yoksa miladi takvime göre mi? Fetih, Ramazan ayının 10’unda mı oldu, 20’sinde mi? Biz bu tartışmalara hiç girmiyoruz. Bizim öyle bir derdimiz de yok. Biz tüm Türkiye’de düzenlediğimiz bu programlarla iki gayeyi gerçekleştirmenin gayretindeyiz. Birincisi o akşam için gençlerimizin ifsatla buluşmasının önüne geçmek. İkincisi insanımızda fethe dair bir bilinç oluşturmak. Ancak hepimiz biliyoruz ki mesele kişinin kendisine verilmiş tüm zamanlarda haktan, adaletten, iyilikten, güzellikten yana olması gerekir” şeklinde konuştu.