Mehmetçiklerden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaret

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Elbistanlı 44 şehidin ve gazilerin özel eşyalarının yer aldığı ‘Şehit Emanetleri Müzesi’ni’ ziyaret etti.

Ziyarette; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul’dan bilgi alan Mehmetçikler, şehit yakınları ve gazilerle de bir süre sohbet etti. Mehmetçikler, tüm şehitlerimizi, dualarla yâd etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, duyarlılıklarından dolayı tüm Mehmetçiklere teşekkürlerini sundu.