Mehmetçiğin Çanakkale’deki bir öğünü, kumanyaları oldu

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde modern ve hijyen şartlarının en üst seviyede tutulduğu mutfakta, ilçedeki taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yemek yapılıyor. Haftanın 5 günü 3 bin öğrenciye yemek pişiren usta aşçılar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107.yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde özel bir menü hazırladı. Yaklaşık 3 bin öğrenciye, dünya tarihine altın harflerle kazınan Çanakkale Deniz Zaferi’nin ne zorluklarla kazanıldığını anlatmak için Mehmetçiğin 107 yıl önce üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan bir günlük öğünü, öğrencilerin kumanyası oldu.

Demircilik Şehit Ali Tolga Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle birlikte hoşaf ve ekmekten oluşan menüyü ikram eden Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Doğan, ecdadımızın Çanakkale'de 7 düvele karşı dururken nasıl zorluklarla ettiğini hatırlatmak ve hatırlamak istediklerini söyledi.

Çanakkale Zaferi’nin, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destan olduğuna vurgu yapan Doğan, “O yokluk günlerinde, savaşın o ağır şartlarında canını hiçe sayarak kurşunlara siper eden o fedakâr ruhlu fidanlar genceciklerdi. O zor şartlarda bile ordumuzun her neferi ayrı bir destan kahramanı oldu. Bizler de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize yönelik olarak o günü yâd edebilmek için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimize özel bir menü çıkardık. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale geçilmez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Başta Çanakkale’de olmak üzere vatan ve bayrak uğruna verdiğimiz tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.