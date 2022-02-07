MEB’ten 8 bin 500 soruluk yardımcı kaynak paketi

Bakanlığın internet sitesinden erişilen yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, YKS'ye yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Yardımcı kaynak paketinde, 2.sınıftan 12.sınıfa kadar öğrenciler için 8 bin 500 soru içeren beceri temelli testler, tekrar testleri, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı ile YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT deneme testleri bulunuyor.

Temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900, çalışma ve etkinlik kitaplarında ise 4 bin 700 soru yer alıyor.

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için yayımlanan 9'uncu tekrar testinde 750 soru, 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1000 soru bulunuyor.

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla yayımlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Yardımcı kaynak destek paketinde ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan tekrar testlerinin 9.su da yer alıyor. İkinci dönem ünite konuları ve kazanımlarını kapsayan 9. tekrar testlerinde 750 soru bulunuyor. Ayrıca 4.700 sorudan oluşan çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin erişimine açıldı.

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için etkileşimli sorular da elektronik ortamda paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.