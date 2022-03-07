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MEB, 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan ücretsiz mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı.

MEB, 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, mart ayı yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

"yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" sitesinde erişime açılan mart ayı yardımcı kaynak paketinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik toplam 8 bin soru bulunuyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8'inci sınıf öğrencilerine destek sağlamak için her ay düzenli yayımlanan LGS örnek sorularının mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.

Pakette, ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için ikinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan tekrar testlerinde 750 soru, 12'nci sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1200 soru bulunuyor.

Paket ile 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuluyor.

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MEB8 Bin Soruluk Mart Ayı Yardımcı Kaynak Paketini Yayımladı