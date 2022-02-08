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Mazot, gübre, buzağı ve manda...
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Mazot, gübre, buzağı ve manda destekleme icmalleri askıya çıktı

Elbistan’da üreticinin büyük bir merakla beklediği 2021 yılı mazot, gübre, buzağı, manda ve malak (1. dönem) destekleme icmalleri askıya çıktı.

Mazot, gübre, buzağı ve manda destekleme icmalleri askıya çıktı
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 2021 yılı mazot, gübre, buzağı, manda ve malak 1. Dönem destekleme icmalleri askıya çıktığını söyledi.

Çitil, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, üreticilerin mazot ve gübre desteği askı icmaline Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün internet sayfasından ulaşılabileceğini belirtti.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, askı süreleri ile ilgili de, “Üreticilerimizin ilan edilen icmalleri kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir itiraz karşısında Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeleri gerekmektedir. Mazot ve gübre desteği ile buzağı desteklemesi icmalleri 14 Şubat 2022’de manda ve malak (1.dönem ) desteklemesi icmalleri de 11 Şubat 2022 tarihinde askıdan indirilecektir.

Üreticilerimizin mazot ve gübre desteği askı icmaline Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sayfasından ulaşabilecekleri belirtilmiştir. Hayvancılıkla ilgili belirtilen destekleme icmalleri ise İlçe Müdürlüğümüzün Hayvan Sağlığı Şubesinde askıda kalacaktır” bilgilerini aktardı.

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