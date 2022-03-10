Maskeden bindallı yaptılar

Pandemi sürecinde virüse yakalanmamak için etkin bir koruma yöntemi olan maske, yaklaşık 2 yıllık aradan sonra yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) usta öğreticilerinden İlay Gökçecik, açık havalarda takma zorunluluğunun kalkması ile birlikte kullanımı da azalan maskeleri farklı bir şekilde değerlendirmek istedi. Merkez bünyesinde açılan ‘Üç etek bindallı’ kursunda, kursiyerlere kadifeden bindallı yapımını öğreten Gökçecik, kırmızı maskelerden kına gecelerinin vazgeçilmez aksesuarı olan bindallı dikmeye karar verdi. Yaklaşık 250 adet maskeyi iğne ve iplikle tek tek birleştiren usta öğretici İlay Gökçecik, bindallıyı oluşturdu. Yaptığı bindallının kemer ve işlemelerini de farklı renkteki maskelerden diken Gökçecik, uzun uğraşlar sonucunda bindallısını tamamladı.

Maskeden yaptığı bindallının çok şık durduğunu belirten Elbistan HEM usta öğreticisi İlay Gökçecik, Bu bindallı, bilindiklerden çok farklı. Olacak mı olmayacak mı dedik ama oldu” şeklinde konuştu.

Maskeleri farklı şekilde değerlendirmek amacıyla arayış içine girdiğini hatırlatan Gökçecik, kursun isminden yola çıkarak bindallı dikmeye karar verdiğini söyledi.

Kırmızı ve sarı renkteki maskeleri kullandığını dile getiren Gökçecik, “Bunu yaklaşık 250 maskeden yaptım. Üzerindeki işlemeler de maskeden. Sadece iğne iplik ve maskeden ibaret bir çalışma bu. Maske, Covid-19 sürecinden dolayı gündemimize o kadar çok oturdu ki. Bakanlığımızın da geri dönüşümle projesi vardı. Kursumuzun adı da ‘Üç etek bindallı’ olunca maskeden bindallı yapmaya karar verdim. Kırmızı maskeleri kullanarak bir bindallı yaptık. Bakalım beğenilecek mi? Şuan göz önünde gayette şık duruyor. Biz normalde de kadife kumaştan bindallı yapıyoruz. Olacak mı olmayacak mı dedik ama oldu” ifadelerini kullandı.

Gökçecik, maskeden oluşan bindallının kına gecelerinde tercih edilmesi halinde yenilerini yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Maskeden dikilen bindallı, bir kursiyer tarafından da mini bir defile ile diğer kadın kursiyerlerin beğenisine sunuldu.