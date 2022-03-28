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Martta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928 lira oldu

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mart 2022 sonuçları açıklandı.

Martta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928 lira oldu
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Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 928 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 16 bin 52 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, açlık sınırının 2022 yılı asgari ücretinin 675 lira üstüne çıktığı vurgulandı.

Mutfak enflasyonundaki artışın aylık yüzde 8,24, son on iki aylık ise yüzde 76,39 olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, üst üste gelen akaryakıt ve diğer enerji zamları ile gıda maddelerindeki yüksek fiyat artışının, vatandaşlar açısından can yakıcı olduğu vurgulandı.

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