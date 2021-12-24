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Marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapılıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, döviz fiyatlarının büyük düşüş göstermesiyle birlikte marketlerdeki fiyat denetimini arttırdıklarını söyledi.

Marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapılıyor
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Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, döviz fiyatlarının düşmesiyle birlikte ilçedeki marketlerin de fiyatlarının güncellenip güncellenmediğini kontrol ettiklerini, fiyat düşürmeyenlere gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetiminde bulunduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, denetimlerin aralıksız devam edeceğine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz; “Zabıta ekiplerimiz kur yükselirken fiyat artışı yapan marketlerin kurdaki düşüşten sonra fiyatları indirip indirmediklerini denetliyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk gibi vatandaşın mağduriyetine neden olacak girişimlerin önüne geçeceğiz. Ne esnafımızın kur baskısı altında ezilmesine müsaade edeceğiz, ne de vatandaşımızı fırsatçıların insafına bırakacağız. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz. Ticaret Müdürlüğümüz ise ilgili kanuna istinaden cezai işlem uyguluyor” dedi.

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Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimleri Yapılıyor