MARAŞFED’den kurtuluşun 102.yıl dönümüne özel program

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) tarafından Fatih Camiinde anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Programla ilgili olarak konuşan Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) Başkanı Uğur Yinanç, ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olmaz!’ sözünü hatırlatarak, “Maraş’ın İstiklal Mücadelesinin 102. sene-i devriyesini Fatih Camii’nde yapılan programımız ile kutladık. Şehit, gazi ve kahraman ecdadımıza okunan yüzlerce hatmi şerifi, Bekir Berk hocamızın güzel anlatım ve duaları ile hediye ettik. MARAŞFED üyesi dernek başkanlarımız, delegelerimiz, hemşerilerimiz ile birlikte çok yoğun katılımla yâd ettik. Namaz sonrası yöresel ikramlarda bulunduk. Desteklerinden dolayı, İl Müftümüz Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Müftümüz Sayın Hüseyin Baş’a, Fatih Cami imam, müzezzin ve tüm görevlilerine, hatim okunması noktasında bize desteğini esirgemeyen Suffa Vakfı, Hamidiye Vakfı, Elbistan Bedri Efendi Kuran Kursu ve diğer hafızlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Programda Mevlid-i Şerif ve namaz sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.