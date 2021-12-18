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Maraş Olayları’nın 43.yıldönümünde ortak bildiri

Kahramanmaraş’ta 1978 yılının Aralık ayında meydana gelen olaylarla ilgili olarak siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ortak bildiri yayınladı.

Maraş Olayları’nın 43.yıldönümünde ortak bildiri
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Ortak bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş, farklı kültürlerin ve her din ve felsefeden insanların bir arada yaşama erdemine sahip olduğu kadim şehirlerin başında gelir” dedi.

Başkan Balcıoğlu şunları söyledi:

“Kahramanmaraş, bağrında büyük medeniyetleri barındırmıştır. Farklı kültürlerin ve her din ve felsefeden insanların bir arada yaşama erdemine sahip olduğu kadim şehirlerin başında gelir.  Kahramanmaraş’ta yaşayan her vatandaşımız Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza mücadele etmiş, Anadolu’ya örnek Maraş kahramanlığını; Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü, Türk’ü, Türkmen’i, Çerkez’i el ve gönül birliği ile dün olduğu gibi bugün de ortaya koymuştur. Hiçbir Kahramanmaraşlının tasvip etmediği, 1978 Aralık ayında yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. Hepimizi derinden yaralayan ‘1978 Olayları’nın acısı 43 yıldır yüreğimizdedir. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisiyle, tasavvufuyla burası canların can olduğu, kardeşliğin sel olduğu topraklardır.

‘1978 Olayları’nın istismarını da hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha ileri demokrasi, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Bizler, aşağıda imzaları bulunan Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak ‘1978 Olayları’nda hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu kadim kentin ve ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz.”

Ortak basın toplantısına Basın toplantısına; AK Parti, CHP ve MHP il başkanları ile sivil toplum kuruluşları, çeşitli vakıf ve dernek temsilcileri katıldı.

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Maraş Olaylarının 43.yıldönümünde Ortak Bildiri