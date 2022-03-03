MAPEG’ten bir maden sahasına ihale onayı

MAPEG, işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre; kurum tarafından işletme ruhsatı, devir talebi ve ihale onayı verilen şirketler belli oldu. 32 firmanın arama ruhsatı talebi, 12 firmanın devir talebi, 93 firmanın ihale onayı talebi, 1 firmanın kamu yararı talebi, 45 firmanın işletme onayı talebi, 8 firmanın rödovans ve 32 firmanın da temdit talebi uygun bulundu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), özel bir firmanın Nurhak ilçesindeki madencilik faaliyeti için yaptığı ihale onayı talebini de uygun buldu.

MAPEG, işletme ruhsatı başvurusu kabul edilen saha hakkında detaylı bilgiyi vermezken; Nurhak’ta demir, alüminyum, boksit gibi maden sahalarının işletilmesi için çalışma yürütüldüğü biliniyor.