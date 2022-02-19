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MAPEG’ten bir maden sahasına daha işletme ruhsatı onayı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Kahramanmaraş merkezli bir firmanın Afşin ilçesindeki IV c grubunda yer alan 5 ayrı metalik maden sahası için yaptığı işletme ruhsatı başvurusunu onayladı.

MAPEG’ten bir maden sahasına daha işletme ruhsatı onayı
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MAPEG, işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre; kurum tarafından işletme ruhsatı, devir talebi ve ihale onayı verilen şirketler belli oldu. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir madencilik firmasının altın, gümüş, bakır, kurşun ve çinko çıkarmak istediği saha için yaptığı başvuru da karara bağlandı. MAPEG, söz konusu saha için talep edilen işletme ruhsatı talebini uygun buldu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), işletme ruhsatı başvurusu kabul edilen saha hakkında detaylı bilgiyi vermedi.

Gümüş, çinko ve kurşun madeni için ÇED süreci başlatılmıştı

Afşin ilçesinde, yılda 300 bin tondan fazla gümüş, çinko ve kurşun madeninin çıkarılacağı proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştı.

ÇED alanında yıllık 307 bin 920 ton cevher üretimi planlanırken ocaktan çıkarılacak kurşun, çinko ve gümüşün de kamyonlar ile Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan zenginleştirme tesisine sevk edileceği açıklanmıştı.

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MAPEGten Bir Maden Sahasına Daha Işletme Ruhsatı Onayı