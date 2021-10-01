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Mangal yasağının süresi üçüncü kez uzatıldı

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlar, mesire yerleri ve piknik alanlarındaki mangal ve ateş yakmama yasağının süresi 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Mangal yasağının süresi üçüncü kez uzatıldı
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Elbistan’da vatandaşların piknik için tercih ettiği yerlerin başında gelen Pınarbaşı mesire alanında, pandemi ile birlikte mangala gelen yasak, 1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminde de İçişleri Bakanlığı’nca kaldırılmamıştı. Ülke genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında Kahramanmaraş Valiliği, Ağustos ve Eylül ayları için ormanlık alanlar ile mesire yerleri ve piknik alanlarında ateş yakılmasını yasaklamıştı.

Kahramanmaraş Valiliği, bu süreyi v1 ay daha uzatan kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Duyuruda, "İlimizde 30.09.2021 tarihinden 31.10.2021 tarihine kadar mesire yerleri, tabiat parkları, piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Mangal Yasağının Süresi üçüncü Kez Uzatıldı