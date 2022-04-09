Malatya’daki deprem, Elbistan’da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinin Tekederesi mevkii olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerle birlikte Elbistan’da da hissedildi.