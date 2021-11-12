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Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elbistan’da da hissedildi.

Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, Elbistan’da da hissedildi.

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