Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, Elbistan’da da hissedildi.
Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elbistan’da da hissedildi.
12 Kasım 2021 Cuma 12:36