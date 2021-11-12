Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, Elbistan’da da hissedildi.