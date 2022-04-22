Makamlarını çocuklara emanet ettiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlar temsili olarak çocuklara devredildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu kapsamda makamını AEL İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Hanne Toprak’a devrederken; Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de koltuğunu TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Beyza Aslantaş’a emanet etti.

Temsili makam devrinin ilk töreni Elbistan Kaymakamlığında gerçekleşti. Kaymakam Demir’den makamı devralan Hanne Toprak, özgüvenli hali ve yapısı ile dikkat çekti.

Devir teslim öncesinde konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23 Nisan’ın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen tek bayram olmasının yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı günü de simgelediğini belirten Kaymakam Demir, “100.kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan ülkemizin geleceği sizlersiniz. Sizlere bu anlamda güvenimiz tam. Biz, başta eğitim olmak üzere yaşamınızla ilgili en iyi şartları hazırlayıp sunarak yine sizlerden aldığımız bu mirası devretmenin gayreti içerisindeyiz. 23 Nisan’ın da bu bakımdan büyük bir anlamı var. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmek için çalışmanın yanı sıra; bu devletin ne zorluklarla ve hangi şartlarda kurulduğunu da iyi kavramanız gerekiyor. Sizlere ve bütün çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Türk çocuğunun, ecdadını tanıması gerekiyor. Başta Elbistanlı çocuklarımız olmak üzere bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık makamına oturan Hanne Toprak ise, çocukların geleceğini karartan tüm savaşların son bulması temennisinde bulundu.

Küçük Kaymakam Hanne Toprak, Elbistan’daki okullarda trafik güvenliği ile ilgili tedbirlerin artırılması ve öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Toprak, “Bu gurur ve sevinci bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna kanları ve canları ile mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kaymakam Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Alplarslan Ceran ve okul müdürü Akif Türk’ün de katıldığı tören sonunda çocuklara günün anısına hediye verdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, makamını TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Beyza Aslantaş’a emanet etti.

Okul Müdürü Musa Demir’in de yer aldığı devir teslim töreninde Aslantaş ve beraberindeki arkadaşları ile yakından ilgilenen Başkan Demir, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başkan Gürbüz, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Elbistan bırakmak amacıyla tüm enerjimizle sahada çalışıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Önünüzde uzun bir yolculuk var. Bizler de bu yolculukta sizlerin rahat ilerlemeniz ve engellere takılmamanız için çaba sarf ediyoruz. İleride bu koltuklarda temsili olarak değil gerçekten sizler oturacaksınız. Şehrinize en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inancım tam. Hepinize başarılar diliyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Koltukların da aslında bize şuanda emanet edildiğini; gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarımızı yapmak için bir prova yapıyoruz. Yeni başkanımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Aslantaş ise, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümünü kutluyorum.

Türkiye’de 32 ilden büyük olan ilçemizin belediye başkanlığını icra etmek zor olmakla birlikte belediye çalışanlarımız ve halkımız ile el ele vererek bu zorlukları keyifli hale getirmekteyiz. ”İşini hor gören, önünü zor görür” düşüncesiyle belediye başkanlığı bünyesinde bulunan 12 hizmet müdürlüğümüzle özverili ve gayretli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu kapsamda yarının Türkiye’sini oluşturacak çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımızın bedensel, ruhsal, sosyal olarak gelişimlerini sağlayacağı enerjisini atabileceği alanları çoğaltacağız. İhtiyaç dâhilinde çocuk ve yetişkinlere yönelik sosyal alanlar oluşturacağız. Benim de mahallem olan Yeşilyurt Mahallesinde bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalara derhal başlanacaktır” dedi.