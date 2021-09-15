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Mahzuni Şerif’i anlatan bir kitap daha Şehir Kitaplığı’nda

2019 - 2021 yıllarında süreli ve süresiz toplam 27 yayını kültür envanterine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Independence (*İstiklal) ve Âşık Mahzuni Şerif: Kanadım Değdi Sevdaya adlı iki eseri daha hazırlayarak kültür sanat dostlarının beğenisine sundu.

Mahzuni Şerif’i anlatan bir kitap daha Şehir Kitaplığı’nda
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Tıpkıbasımlar, dergiler, araştırma ve inceleme yayınları, çizgi romanlar başta olmak üzere 2019 ila 2021 yılları arasında toplam 27 yayın şehir kitaplığına kazandırılmıştı. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan son çalışmayla birlikte Indipendence (*İstiklal) ve Aşık Mahzuni Şerif: Kanadım Değdi Sevdaya adlı iki yeni eser de yayımlanarak okuyucuyla buluşturuldu. Son yayımlanan eserlerle birlikte kültür envanterine kazandırılan eser sayısı 29 oldu.

Âşık Mahzuni Şerif’in edebi hayatına pek çok yönden ışık tutan “Kanadım Değdi Sevdaya” adlı eser beş bölümlen oluşuyor. Eserde, usta ozanın hayatından, şiirlerinin şekil ve tür özelliklerine kadar onlarca konu incelikle anlatılıyor. Editörlüğünü Doç. Dr. Yılmaz Irmak’ın yaptığı kitapta takdim yazısı bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Böylesi büyük bir ozanın Maraş’tan çıkmış olması hiç şüphesiz yediden yetmişe tüm Maraşlılar için bir gurur kaynağı olmakla birlikte evrensel çapta düşünüldüğünde de Âşık Mahzuni Şerif Türkiye’nin gurur kaynağıdır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Büyük Ozan’ı bu vesileyle size takdim etmekten kıvanç duyuyoruz” satırlarıyla sesleniyor.

Kahramanlarımıza ithafen satırlarıyla başlayan İngilizce çizgi roman Independence ise Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesini çizgilere ustaca yansıtıyor. Arslan Bey ve Ali Sezai Efendi’nin Beyrut’taki faaliyetlerini anlatarak başlayan sürükleyici eser, Milli Mücadele döneminde fedakarlık gösteren kahramanların hatıralarından kesitler barındırıyor.

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Mahzuni Şerifi Anlatan Bir Kitap Daha Şehir Kitaplığında