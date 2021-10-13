Mahir Ünal üçüncü kez babalık sevinci yaşadı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mahir ve Şule Ünal çifti, kızları Meryem Asya’yı kucaklarına aldı. Ünal, kızının doğumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal’ın üçüncü kez baba olduğunu belirten paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve alırken, çifte ‘Hayırlı olsun’ yorumları yağdı.

Ünal, bu mutluluğuna mesaj ve yorum yazarak ortak olanlara da, “Kızımız “Meryem Asya”nın doğumunu tebrik eden, dualarına misafir eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şule&Mahir” ifadeleri ile teşekkür etti.