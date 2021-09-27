Mahir Ünal: "Artık devlet; vatandaşın, milletin devleti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede; Türkiye’nin yanında olan, yanında duran herkesle, siyasi görüşü ne olursa olsun beraber ve birlikte olduklarına işaret etti.

Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımızın deyimi ile hepimiz Türkiye ittifakının parçalarıyız. Seçim ittifakları olabilir. Siyasi ittifaklar olabilir. Fakat öyle bir ittifak var ki bu ittifak Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi aynı vatanın, aynı bayrağın, aynı devletin, aynı milletin, parçası olmamızdan kaynaklanan ve bu devletin âli çıkarlarını kendi çıkarları olarak gören kısaca her meselede Türkiye'nin yanında duran herkesle beraber olduğumuz söylüyor. Çünkü asıl mesele Türkiye söz konusu olduğunda bizim nerede durduğumuzdur” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Mavi Vatan söz konusu olduğunda nerede durduğumuzdur. Türkiye'nin sınır güvenliği söz konusu olduğunda nerede durduğumuzdur. Türkiye'nin toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda nerede durduğumuzdur. Türkiye'nin uluslararası verdiği mücadelede nerede durduğumuzdur. Önemli olan budur. Eğer Mavi Vatanı saldırganlık olarak nitelendirebiliyorsa bir siyasi anlayış bu siyasi anlayışla ilgili bir sorun vardır. Türkiye'nin Mavi Vatanla ilgili haklarını eğer bin anlayış saldırganlık olarak nitelendiriyorsa burada bir sorun vardır. Türkiye'nin 910 kilo metrelik sınırı ile ilgili sınır güvenliğini sağlamak, toprak bütünlüğüne dönük saldırıları, sınır ötesinde göğüslemek, terörü Türkiye içinde değil de Türkiye dışında karşılamak, göğüslemek ve terörü kaynağında kurutmak için verdiğimiz mücadeleyi eğer birileri anlamıyorsa bunu siyasetle izah etmemiz mümkün değildir. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Türkiye'nin yanında olan, yanında duran herkesle, siyasi görüşü ne olursa olsun beraberiz, birlikteyiz.”

Dünü unutanların geleceği inşa edemeyeceğini anlatan Mahir Ünal, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2003 yılında, burada bulunan o dönemde milletvekili olan arkadaşlarım bilir. 2003 yılında bir milletvekili TBMM'nin içerisinde bulunan askeri garnizona sakallı olarak girdiği için restorandan çıkarıldı. 2003 yılında. Bize diyorlar ki siz sürekli eskiden olanları anlatıyorsunuz. Hayır, biz sürekli eskide olanları anlatmıyoruz. Biz diyoruz ki, dünü unutan geleceği inşa edemez. Dün yaşananları hatırlamazsak istikametimizi kaybederiz. Biz dünü unutursak tarih tekerrür eder. Bizler hangi görüşten olursak olalım. Ceberut devlet aklının bu ülkede hiçbir görüş düşünce ayıt etmeksizin, Kahramanmaraşlı olarak Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri ile hatırlatayım, bir şiirini vardır 'arzu hal diye', 'Varmıştı makama arzuhal için bey dedi yutkundu eğdi başını. Biz azar yedi ki oldu o biçim, şey dedi yutkundu eğdi başını.' Vatandaş devletin karşısında azar yiyen, azar işiten ve yetmedi her hangi bir hak hukuk iddia edemezken biz hep birlikte bir şeyi gerçekleştirdik. Artık devlet vatandaşın milletin devleti” ifadelerini kullandı.