Mahallesine doğal gaz gelsin diye 1600 imza topladı

Mahallede uzun süre esnaflık yapan Tolu, 5 binden fazla kişinin yaşadığı Esentepe’nin bir an önce doğal gaza kavuşması için imza kampanyası başlattığını söyledi.

Bütün mahalleyi kapı kapı gezdiğini belirten Gazi Tolu, “Elbistan’da 4 yıl önce kullanılmaya başlayan doğal gaz, borular mahallemizden geçmesine rağmen Esentepe’deki evlere verilmedi. Mahallemizde 5 bin 600 kişi yaşıyor. Az bir rakam değil. Buradaki evler ve işyerleri ya sobayla ya da kaloriferle ısınıyor. Odun ve kömür fiyatlarına ise yetişemez olduk. En kötü 7-8 bin lira ile kışı çıkarıyoruz. Şuan ki durumda doğal gaz kullananlar daha ekonomik ısınıyor. Mutfak tüpü gideri de olmuyor. Biz ise hepsi üst üste eklendiğinde büyük bir meblağı ödemek zorunda kalıyoruz.

Mahallede her hanenin ve işyerinin kapısını çalıyorum. Genci yaşlısı herkes doğal gazın gelmesini dört gözle bekliyor. 1600 kişiden imza topladım. Gidemediğim bazı evler kaldı. Onları da dolaşıp kampanyayı tamamlayacağım. 3-4 bin imza toplamayı hedefliyorum. Topladığımız imzaları da yetkili ve ilgili kurumlara teslim edeceğim. İnşallah bu talebimiz dikkate alınır ve sesimiz duyulur” şeklinde konuştu.