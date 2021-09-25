Mahallelerindeki okulun dış cephesi için kolları sıvadılar

İğde Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’nun dış cephesi, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve hayırseverlerin desteği ile yenilenecek.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, dernek yönetimi olarak mahallelerinde eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda öncü olabilme adına çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda; İğde Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’nun, eskiyen dış cephe boyasının yenilenmesi için harekete geçtiklerini belirten Marangoz, “Mahallemizde bulunan okulumuzu ziyaret ettiğimizde dış cephesinin deforme olduğunu gördük. Okul idarecilerimizle yaptığımız görüşmenin ardından da hemen kolları sıvadık. Hayırseverlerimizin desteği ile 10 bin liranın üzerinde bir maliyeti olan dış cephe boyasını temin ettik. İnşallah okulumuz baştan aşağı yenilecek.

Dernek olarak eğitim alanındaki çalışmalarda her zaman katkı sunmaya özen gösteriyoruz. Eğitim yuvalarımızın eksikliklerinin giderilmesi noktasında devletimizin ilgili birimleri ile istişare halinde olarak bir dizi çalışmalarımız oluyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarına çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Bu kez da okulumuzu güzelleştirmek için elimizden geleni yaptık. Bu çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen hayırseverler vatandaşlarımıza ve Avrupa İğdeliler Derneğimizin yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu idarecileri de dernek yönetimine ve hayırseverlere teşekkür ettiler.