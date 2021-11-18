Mahalleden geçen sulama kanalına güvenlik çemberi

Karaelbistan Mahalle muhtarı Veli Çınar, Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nün mahallenin içinden geçen sulama kanalı ile ilgili olarak bir süre önce çalışma başlattığını söyledi.

Evlerin arasından geçen ve tarım arazilerine su taşıyan kanalda; herhangi bir güvenlik önlemi olmaması nedeniyle geçmiş yıllarda üzücü olaylar yaşandığını belirten Çınar, “Mahallemizdeki bu sulama kanalının rehabilitasyonu ve güvenlik tedbiri alınması gerekiyordu. Özellikle de kanala giren ya da düşen çocuklarımızın hayatını kaybetmesine neden olduğu için can güvenliği açısından büyük önem arz eden bir ihtiyaçtı. Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, bu konuda güzel bir projeye imza attı. Yaklaşık 500 metrelik bir güvenlik duvarı oluşturuldu. Betonla kaplanan kanalın etrafı demir bariyerlerle de çevrilerek özellikle çocuklar açısından daha güvenli bir hale getirildi” dedi.

Muhtar Veli Çınar, “Tüm mahallemiz adına bu çalışmadan dolayı başta AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mahir Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş ve DSİ ekipleri olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Artık ailelerin çocukları için en büyük endişelerinden biri ortadan kalkmış oldu” şeklinde konuştu.