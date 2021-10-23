Mahalledeki kadınlar meslek sahibi olacak

İğde Mahallesi’nde geçen yıllarda faaliyet gösteren ve mahalledeki kadınlardan büyük ilgi gören dikiş-nakış kursu açıldı. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, mahalledeki kadınların talebi doğrultusunda dikiş-nakış kursunun açılması için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış’la görüştü. Görüşme sonrasında; kursun tüm giderlerinin dernek tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Mahallede açılan kursa usta öğretici görevlendirildi.

Derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, “Mahallemizdeki kadınlarımız, bu kursla hem meslek sahibi olacak hem de evlerinin ekonomisine katkı sunacak” dedi.

Marangoz, “Halk Eğitimi Merkezimizin müdürü Sayın Bayram Alış’la mahallemizde bulunan dikiş-nakış kursunun açılması noktasında görüştük. Görüşme sonunda kursun tüm giderlerini dernek olarak biz karşılama kararı aldık. Mahallemiz kadınları için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Buraya gelen kadınlar, el emeği ile aile bütçesine destek olmak için meslek öğreniyor” ifadelerini kullandı.

Kursa yakın mahallelerdeki kadınların da katılabileceğini belirten Yahya Marangoz, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Sayın Bayram Alış’a bizlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.