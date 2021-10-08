Mahalle muhtarı kansere yenildi

2019’da yapılan yerel seçimlerde Nurhak’ın Seyitaliler Mahallesi’ne muhtar olarak seçilen Hacı Akkuş (56), bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların kanser teşhisi koyduğu Akkuş’un tedavisine başlandı. Ancak Akkuş, bir süredir mücadele ettiği bu amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. İlçede ve mahallesinde sevilen bir kişiliğe sahip olan Hacı Akkuş’un cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve eski Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, birlikte mesai yaptığı Akkuş için taziye mesajı yayımladı.

Halen Harran Kaymakamı olan Cihat Koç, Akkuş’un vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Nurhak’ta birlikte çalıştığımız Seyitaliler muhtarımız, güzel insan Hacı Akkuş’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Devri daim olsun, Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan da, ‘ağabeyimiz’ dediği Akkuş için, “Muhtarımız, ağabeyimiz, emmioğlu Hacı Akkuş'u kaybettik. Söyleyecek söz bulamıyorum. Nurhak'ın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.