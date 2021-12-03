İlçeye bağlı Umutlu Mahallesi sınırlarında açılması planlanan kurşun, çinko, demir ve boksit madeninin ÇED süreci tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıllık 380 bin ton üretim yapılması planlanan maden projesine ÇED gerekli değildir kararı verdi. Söz konusu karar, bakanlığın internet sitesinden duyuruldu.

Nurhak’ta halkın karşı çıktığı maden sahasının 775 hektarlık alanı kapalı, 16 hektarlık bölümü ise açık işletme yöntemiyle üretime açılacak. 16 hektarlık alanda gerçekleştirilecek açık işletme madencilik faaliyetleri sırasında 2 vardiya halinde 12 ay boyunca çalışma yapılması, 775 hektarlık alandaki kapalı işletme madencilik faaliyeti için de 3 vardiya çalışma yapılması planlanıyor. Sahada toplam 40 personel ile çalışmalar yürütüleceği belirtiliyor.

Söz konusu maden sahasına en yakın yerleşim birimi; kuzeybatı yönünde bulunan Umutlu Mahallesi. Maden sahası, Umutlu’ya olup kuş uçuşu 3.940 metre mesafede bulunuyor. Açık işletme madencilik faaliyetlerinin yürütüleceği ÇED alanının ise yaz aylarında hayvancılık yapan konargöçerlerin barındığı çadır ve geçici yapılara da 1340 metre mesafesi var.