Maden ocağında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre; Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun süredir de Elbistan’da ikamet eden 3 çocuk babası Abdullah Kiraz (67) yaklaşık 2 yıl önce, Muğla’nın Milas ilçesinin Yumrutaş mevkiindeki özel firmaya ait feldspat madeninde çalışmaya başladı. Kiraz’ın kullandığı 38 JE 755 plakalı maden kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan 67 yaşındaki sürücü Kiraz, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kiraz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kiraz’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.