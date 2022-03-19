Maden-İş’ten ‘İş Sağlığı Güvenliği’ için özel proje

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş), maden iş kolunda çalışanların, ailelerinin ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılarak güvenlik kültürünün yerleşmesi amacıyla “Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” projesini hayata geçirdi. Şubat 2021 itibariyle uygulanmaya başlayan ve Mayıs 2022 sonu itibariyle tamamlanacak olan proje, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti eş mali desteğiyle yürütülüyor.

Proje, maden iş kolunda iş sağlığı güvenliğinde mevcut durum araştırması, sendika işyeri temsilcileri ve yöneticilerine yönelik “Gölge İSG Uzmanı” eğitim seminerleri, işçiler ve ailelerine yönelik fotoğraf, öykü-şiir ve resim yarışmaları ile belirlenen beş uygulama merkezinde düzenlenecek İSG Günleri etkinlikleri olmak üzere dört ana başlıkta hayata geçirildi.

İlk adım olarak maden iş kolunda iş sağlığı güvenliği mevcut durum araştırması, alan uzmanlarından, sendika temsilcilerinden, kamu kurum ve kuruluş yetkili ve uzmanlarından, konu uzmanı akademisyenlerden ve işverenlerden oluşan katılımcılarla düzenlenen odak grup çalışmaları katkısıyla hazırlanmıştır. Raporda ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, çalışanların yetkinlikleri, işverenlerin görev ve sorumlulukları, çalışanların ve sendikaların görev ve sorumlulukları gibi birçok konuda sorunlar, olanaklar ve çözümle çerçevesinde yapılan değerlendirmeler paylaşıldı.

Daha sonra madenci ailelerinin iş sağlığı güvenliği konusunda görüş, deneyim ve düşüncelerinin sanatsal etkinlikler yolu ile paylaşmaları amacıyla düzenlenen fotoğraf, öykü-şiir ve resim yarışmaları düzenlendi.

Projenin son etkinliği olan İş Sağlığı Güvenliği günlerinin ilk ayağı Maden-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Elbistan’da gerçekleştirildi. Bu kapsamda madenci aileleri ve yetişkinlere yönelik tiyatro oyununun yanı sıra çocuklar için açık alanda güvenlik parkuru oluşturuldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği günü programına, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, SGK Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kaynak, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’un danışmanı Ertuğrul Bayrak katıldı.

Proje tanıtımı öncesinde konuşan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, proje kapsamında Avrupa Birliği'nden alınan destek ile işveren, işçi ve aileler ile iş birliği sağlanarak, işçilere alanında uzman kişilerce eğitim sunulacağını ve bu sayede iş kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Başkan Bölükbaşı, “Bu bir başlangıç. İnşallah önümüzdeki günlerde iş kazalarının önlenmesi için neler yapılması gerektiğini planlayacağız. Madenci kardeşlerimizin kazasız üretim yapması ve bu çalışmalar ile sıfır ölümlü iş yerlerinin oluşturulmasını amaçlıyoruz. Projenin genel amacı, her yönden sorumluluğun teşviki ile maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında farkındalık oluşturmak, aileler, yöre halkı, işçi ve işverenler dâhil tüm taraflara güvenli bir ortamı geliştirmek ve güvenlik kültürünün yaşamın her alanına işlenmesini sağlamaktır” dedi.

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’un danışmanı Ertuğrul Bayrak ise, “Sendika olarak Avrupa Birliği hibe programı kapsamında Türkiye’nin her yerinde madencileri iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimler vererek sonrasında arkadaşlarımızın rahatlaması için şehir şehir geziyoruz. Sendika olarak taşın altına elimizi koyduk. Aynı şekilde işverenlerden, yerel yöneticilerden de bekliyoruz. Konuyu ne kadar ciddiye alırsak madenlerdeki kazaların önüne de o kadar geçeceğimizi düşüyoruz. Hepimizin üzerine düşen görevler var” ifadelerini kullandı.

Daha sonra projenin yürütücü firmasının görevlisi Murat Çevik tarafından sunum yapıldı.

Toplantı, görüş, dilek ve temennilerin alınması ile sona erdi.