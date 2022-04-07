Maden İş’te Adil Bölükbaşı 4.döneme ‘merhaba’ dedi

Maden işçileri, Maden-İş Sendikası Elbistan-Şubesi’nin başkan ve yönetimini belirlemek için sandık başına gitti. Sendikanın 11. Olağan Genel Kurulu, 3 dönemdir bu görevi sürdüren Şube Başkanı Adil Bölükbaşı’nın tek adaylığında gerçekleştirilen genel kurula, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, genel merkez yöneticileri, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetimi ile delegeler katıldı.

Akşamında delegelere iftar yemeği verilerek start alan kongrede, salt çoğunluğunun sağlanmasının ardından Elbistan-Afşin bölgesindeki linyit madenciliği ile şubenin çalışmalarının yer aldığı slayt izlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede kürsüye davet edilen ilk isim mevcut başkan ve başkan adayı Adil Bölükbaşı oldu. Tüm maden şehitlerini anarak sözlerine başlayan Başkan Bölükbaşı, “2011 yılında teslim aldığım Maden-İş’in şerefli bayrağını eğilmeden bükülmeden bugüne kadar taşımaya çalıştım” dedi.

Başkan Bölükbaşı, şöyle devam etti:

“Maden işçisi kardeşlerim ve değerli delegelerimiz, bize bu göreve devam etme hakkını verdi. Sizlere layık olabilmek için elimden geleni yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İlk günkü mücadele heyecanımızdan asla azalma olmadı. Maden emekçilerinin haklarını geliştirmeye ve sorunlarını çözmeye tüm gücümüzle çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

İşverenlere seslenen Başkan Bölükbaşı, “Maden emekçilerinin çalışma şartları belirlenmiş ve güven altına alınmıştır. Ülkemizin ve işverenlerimizin itibarı sıfır iş kazası ile ölçülür. Maden işçilerini işyerlerinde çalışıp ailelerine bakabilmesi ve Türkiye’ye üretim yapması için işe alıyoruz. İşçi kardeşlerimizi yaşatmak için işe alıyorsunuz ölsün diye değil. Yaşanan ekonomik krizden işçilerimizin hak kaybı yaşamaması için işverenleri masaya davet ettik. Krizin faturasını bir nebze olsun azaltmak için çalışmamızı sürdürüyoruz. Nerede bir maden ocağı varsa genel merkezimizle birlikte bıkmadan usanmadan örgütlenmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; en büyük güç örgütlenme gücüdür.

Aramızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi biz yapan, beni Adil yapan da işçi kardeşlerimiz ve dostlarımızdır. Biz, bugün buradaysak hepsi sizlerin sayesinde. Elbistan gibi bir yerde başkanlık yapmak zor. Bize destek veren kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kazaların yaşanmadığı, ekonomik krizlerin ve bulaşıcı hastalıkların bittiği, emekçilerin iş sağlığı ve iş güvenliği ile emeklerinin karşılığını tam olarak aldığı güzel günler görmek en büyük dileğimizdir. Kongremiz, hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra konuşan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise, sendikasını meyvesi çok bir ağaca benzeterek, “Türkiye’de Türk-İş var. Biz de Türk-İş’e bağlı bir sendikayız. Türkiye’deki madenlerin de Maden-İş’i var. Biz, meyvesi çok olan bir ağacız. Sektörümüzde ve iş kolumuzda 4 tane sendika var ama üçünün toplamından 3 kat fazlayız. En büyük özelliğimiz hem samimiyiz ve doğru adımlar atarız. Bizde yalan yok, kandırmaca yok, yapabildiğimizi yaptık diyoruz yapamadıklarımızı da yapamadık diyoruz. Başarılı olduğumuz toplu sözleşmeler var, eksik olduklarımızı da gayet iyi biliyoruz. Bunun telafisi için uğraşacağımızdan emin olun.

Elbistan-Afşin Şubemizin son 3 yılda çok zor günleri oldu. Özelleştirme süreci yaşadı ve büyük bir mağduriyetti bu. Arkadaşlarımız darmadağın oldular. Türkiye’nin her tarafına dağıtıma gittiler. Ama bu sürecin çok hasarsız ve zararsız bir şekilde atlatılmasında Adil Bölükbaşı başta olmak üzere kendisinin ve yönetiminin büyük başarısı vardır. Kendisini ve yönetimini bir kez daha kutluyorum. Sabırla ve ustaca hareket ederek kriz dönemini aşmasını bildi ve hiçbir arkadaşımızın da mağdur olmasına göz yummadı” dedi.

‘Yarım asırdır buradayız bir yarım asır daha burada olacağız’ ifadesini kullanan Genel Başkan Akçul, işçiyi güçlü yapan tek şeyin de birlik olduğuna değindi.

Genel Başkan Akçul, “Sendikal mücadelede bir araya gelmesini bilirsek önümüzde hiçbir güç duramaz” dedi.

Maden-İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, sözlerini, “Madenlerde şehit olan tüm arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün burada yeniden göreve seçilen adil Başkan’a ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Bu güne kadar şubenin organlarında görev alan arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadeleri ile tamamladı.

Konuşmaların ardından, sendikanın mali ve denetim raporları delegelerin oylarına sunularak ibra edildi.

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu, oy kullanma işlemi ile sona erdi. Seçim sonrasında şube yönetimi şu isimlerden oluştu: adil Bölükbaşı, Battal Musa Yıldırım, İlyas Kılınç, Ali Sönmez ve Ferhat Açık.”

Yeniden göreve seçilen Başkan Bölükbaşı ve yönetimi, tebrikleri kabul etti.