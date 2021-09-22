Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu

Bölükbaşı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “İlk günkü heyecanımız ve aşkımızla emek ve hak mücadelemize her zamankinden daha güçlü devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi’ne üye olan 2 bin 598 işçi, yeni yönetimi belirleyecek 125 delegeyi seçmek için sandık başına gitti. Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi’nin örgütlü olduğu 13 işyerindeki seçimler, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Elbistan ve Afşin’le birlikte Kayseri, Adana, Erzincan ve Şırnak’taki örgütlü oldukları işyerlerinde 8 ayrı sandık kuruldu. Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube yönetimini belirleyecek 125 delegenin seçimde oy kullanma işlemi, sabah saatlerinde başladı. Seçimlere, mevcut başkan Adil Bölükbaşı’nın hazırladığı tek delege listesi ile gidildi. Sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi.

Oy kullanma işlemlerini Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde kurulan 2 Nolu sandıkta takip eden Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, yaptığı değerlendirmede seçimlerin tüm maden işçisi camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de maden işçisinin kendisine ve yönetimine duyduğu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Başkan Bölükbaşı, “Adil yönetim ilkesi ile başladığım görevime; işçi kardeşlerimizin teveccühü ile devam edeceğiz. İlk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. İşçi kardeşlerimizi baş tacı yapıp; onların alın teri ve emekleri için gecemizi gündüzümüze katarak hep birlikte yol yürüyeceğiz” diye konuştu.

Başkanlık koltuğunun, işçinin emaneti olduğunun altını çizen Başkan Bölükbaşı, “Dünyanın en zor iş kollarından birinde canla başla çalışan kardeşlerimizin emanetine halel getirmeden doğru, dürüst ve üyesinin hakkı ile hukukundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen yönetim anlayışımız sürecek. Bugün burada işçi arkadaşlarımız da bu bilinçle huzur içinde oyunu kullandı. Seçimlerin asıl kazananı maden işçisidir” ifadelerini kullandı.

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “Sendika olarak, sadece Elbistan-Afşin’de değil Kayseri, Adana, Erzincan ve Şırnak’ta da örgütlü olduğumuz işyerleri var. 2 bin 598 üyesi ile çok büyük bir aileyiz. Nerede görev yaparsa yapsın; her bir üyemiz bizim için aynı değere sahip. Ayrım yapmadan; kimseyi ötekileştirmeden ve işçimizi tıpkı bir ailenin ferdi gibi görüp onlarla omuz omuza olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah, kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Camiamıza hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.