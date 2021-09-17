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Maden işçileri sandık başına gidiyor

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan-Afşin Şubesi’ne üye maden işçileri, 11.Olağan Genel Kurulu oluşturacak 125 delegeyi seçmek için sandık başına gidecek.

Maden işçileri sandık başına gidiyor
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Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi’nin örgütlü olduğu 13 işyerindeki toplam 2 bin 598 üyenin oy kullanacağı 11. Olağan Genel Kurul’la ilgili değerlendirme yapan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, göreve tekrar talip olduğunu, “İşyerlerimizde mücadelemize tüm gücümüzle kaldığımız yerden devam edeceğiz” cümlesi ile açıkladı.

Elbistan ve Afşin’le birlikte Kayseri, Adana, Erzincan ve Şırnak’taki örgütlü oldukları işyerlerinde sandık kurulacağını belirten Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adi Bölükbaşı, kazananın maden işçisi olacağı bir seçim temennisinde bulundu.

22 Eylül Çarşamba günü sendika üyesi 2 bin 598 işçinin hür iradeleri ile yeni yönetimi belirleyecek olan 125 kişilik delege listesini seçeceklerini kaydeden Başkan Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar hep işçi arkadaşlarımızın yanında olduk, onların sorunlarını kendi sorunumuz bildik ve çözümü için mücadele ettik. Yönetim kurulumuzu belirlemek üzere delege seçim takvimiz belli oldu. Bu doğrultuda inşallah 22 Eylül’de yine bir seçime gideceğiz. Seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur içinde yapılması için gereken tüm tedbirleri aldık. Seçim için 8 sandık bölgesi belirledik. Görev süremiz boyunca; attığımız her adımda işçimizin emeğinin ve alın terinin korunması önceliğimiz oldu. İşçi kardeşlerimiz de ilk günden bugüne kadar bizlere hep destek oldu. Mücadelemizde bizlere omuz verdi. Bundan sonraki süreçte de işçi arkadaşlarımızın teveccühü ile bu mücadelemizi daha da ileriye götürerek sürdüreceğiz. Seçimlerin başta maden camiası olmak üzere ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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Maden Işçileri Sandık Başına Gidiyor