Maden-İş ve Tes-İş üyelerine diş tedavisinde indirim

Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) ile Elbistan’da faaliyet gösteren Crown Dental Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği arasında imzalanan protokolle, her iki sendikaya üye olan işçiler ve birinci derece yakınları yüzde 25’e varan indirimlerle diş tedavilerini olabilecek.

Tedavi türüne göre yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda indirim sağlayan protokole, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ile Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç imza attı.

İmza töreni sonrasında değerlendirme yapan Bölükbaşı ve Kılıç, sendikaya üye işçilerin çeşitli sektörler ve hizmetlerden indirimli yararlanabilmeleri için çalışmalar sürdürdüklerini söylediler.

Bu kapsamda, Crown Dental Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile protokol imzaladıklarını dile getiren Bölükbaşı ve Kılıç, “Üyelerimiz ile birinci derece yakınları, klinikte yapılan tedavilerde yüzde 10 ila yüzde 25 oranında indirimli hizmet alacaktır. Üyelerimizin, üye olduklarını gösterir kimliklerini göstermeleri, indirimli diş tedavisi almaları için yeterli olacaktır. Üyelerimizin ücret ve sosyal hak ya da çalışma şartları ile ilgili faaliyetlerin yanı sıra; aileleriyle birlikte eğitim, sağlık gibi yaşamlarına da destek olan bir sendikal anlayışın göstergesi olarak bu protokolü imzaladık. Tüm üyelerimize ve ailelerine sağlıklı bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandılar.