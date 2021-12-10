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Maden-İş Sendikası yetkiyi aldı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.bünyesindeki işçileri kapsayan yetki sürecinin lehlerine sonuçlandığını söyledi.

Maden-İş Sendikası yetkiyi aldı
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Halihazırda 589 üye ile toplu sözleşme için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Bölükbaşı, aynı şirketin taşeronu olan firmayla ilgili yetki sürecinin de devam ettiğini dile getirdi.

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.’deki yetki sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce yetki sürecini başlattıklarını hatırlatan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “EÜAŞ bünyesindeyken örgütlü olduğumuz işyerinin, özel sektöre devri sonucu buradaki çalışanlarla ilgili yetki başvurusunda bulunmuştuk. 2019 yılında yaptığımız başvuruya, şirket tarafından itiraz edilmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. İlk yargı süreci lehimize sonuçlansa da ilgili firma davayı istinafa götürmüştü. İstinaf mahkemesi, kararını sendikamız lehine açıkladı. Tekrar itiraz olmayınca biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 9 Aralık itibariyle yetki için başvurumuzu yaptık” dedi.

Elde ettikleri yetkinin şimdilik 589 üyeyi kapsadığının bilgisini veren Başkan Bölükbaşı, “Şuan ki yetki başvurumuz Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.’deki bizim 589 üyemizi kapsıyor. Söz konusu şirketin taşeronu olan firma bünyesinde çalışanlar için de yargı süreci sürüyor. Önümüzdeki dönemde de bu konuyu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alacağımız yetkili sendika kararı ile birlikte işçi kardeşlerimizin toplu sözleşme görüşmelerine başlayacağız. İnşallah, işçilerimizin ücret ve diğer tüm sosyal haklarını koruyan bir sözleşme imzalamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm işçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Madenİş Sendikası Yetkiyi Aldı