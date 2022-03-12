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Lisansız GES’lerde güç sınırı değişikliği

Elbistan’da da çok sayıda tesisin elektrik üretimi yaptığı lisanssız GES’lerin kurulu güç üst sınırı 25kW’ya çıkarıldı.

Lisansız GES’lerde güç sınırı değişikliği
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Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre lisanssız güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulu güç üst sınırı 10kW’dan 25kW’ya (25kW dahil) çıkarıldı.

Bu çerçevede “10kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak bilinen Usul ve Esasların adı da “25kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak değiştirildi.

Güç artırımı, güneşlenme oranı açısından Türkiye’nin en önde gelen merkezlerinden biri olan Elbistan’ı da yakından ilgilendiriyor. Akbayır Mahallesi’nde yapılacak trafo merkezi ile birlikte ilçedeki güneş enerjisi santrallerinin de artması bekleniyor.

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Lisansız GESlerde Güç Sınırı Değişikliği