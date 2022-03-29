Lavanta bahçesinde peyzaj tasarım projesi hayata geçiyor

Elbistan belediyesinde yapılan toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Şule Kısakürek, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Tuğluer ve bölüm öğrencileri hazır bulundu. Görüşme sonrası öğretim üyeleri ve öğrenciler proje alanında sörvey amaçlı arazi çalışması yaptı. Daha sonra kaynarca göleti, pınarbaşı ve belediye serasına ziyaretler gerçekleştirildi. Doç Dr. Şule Kısakürek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada lavanta vadisinin peyzaj tasarım projesini, öğrencilerin çalışacağını söyledi.

Kısakürek, “Başkan bey ve ekibine davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Elbistan belediyesinin talebi üzerine Elbistan ilçesi lavanta vadisi peyzaj tasarım projesini öğrencilerimize çalıştırma kararı aldık. Belediyemize talep etmeleri halinde işbirliğine her zaman açık olduğumuzu belirtiyor misafirperverlikleri için tekrar çok ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimizle bir araya gelerek, lavanta vadimizde yapacağımız rekreasyon alanı projemizle alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Lavanta vadisi çok önemsediğimiz proje. Yaklaşık 1 milyon m² alana sahip olacak. Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine sahibiz. Bu özelliğini de ön planda tutarak, şehrimize ve insanımıza yakışır bir tasarım amaçlıyoruz. Bu nedenle de ufku açık, enerjisi yüksek gençlerimizin fikirlerine her zaman değer veriyoruz. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerimizle de bunun altyapısıyla ilgili ne yapabiliriz onu konuştuk” şeklinde konuştu.