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Kuzey Irak'tan Andırın'a acı haber

Kuzey Irak'ta görev yapan Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

Kuzey Irak'tan Andırın'a acı haber
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Kuzey Irak'ta görev yapan Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.
Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlere yönelik olarak sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir Mehmetçik şehit oldu. Şehit düşen Mehmetçik'in, Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haber tez ulaştı. 
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit Çiftçi için taziye mesajı yayımladı.
Coşkun, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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