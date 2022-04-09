Kuzey İlçeleri Yatırım Değerlendirme Toplantısı Elbistan’da yapıldı

Toplantıya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, pandemi sürecinde Kahramanmaraş'ta yatırımlarda herhangi bir gerileme olmadığını belirterek, kuzey ilçelere de her gün bir yatırım haberi ve müjdesi verdiklerini söyledi.

Mükrime Hatun Kültür Evi’ndeki Kuzey İlçeleri Yatırım Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını Vali Ömer Faruk Coşkun yaptı. Vali Coşkun, Elbistan’la birlikte toplam 5 ilçenin yatırımları ile ilgili değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Vali Coşkun, “Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerimizdeki yatırımları değerlendirilmesi amacıyla bir aradayız. Yatırımcı kuruluşlarımız, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirecekler. Akabinde de hep birlikte istişare edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

İl genelinde sürdürülen projelerin toplam tutarının 11 milyar 764 milyon lira, 2021 yılı ödeneğinin ise 1 milyar 766 milyon lira olduğuna işaret eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2021 yılında Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 274 proje üzerinde çalışmalarını yürütüyor. 2022 Yılı Kamu Yatırım Programı, 15 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup ilimize münhasır 753 milyon 462 bin TL'lik 37 proje, müşterek illerle birlikte 8 proje olmak üzere toplam 45 proje yer almıştır” bilgisini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise, 2020 yılından bu yana yapılan yatırımlar değerlendirilince Kahramanmaraş'ın doğrudan yatırımlarını artıran birkaç ilden biri olduğunun altını çizdi.

Mahir Ünal, “Yatırım Değerlendirme Toplantılarımızın ikincisini yapıyoruz. İlk toplantımızı il merkezinde yapmıştık. İlk toplantıda Kahramanmaraş’ın tamamına dönük yatırımları değerlendirmiştik. Ve ihtiyaç olan yeni yatırım alanları, önceliklerimiz, eylem planımız üzerine konuşmuştuk. Bugün de Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerimizin yatırımlarını beraberce değerlendireceğiz. Yatırımlar nasıl gidiyor, yeni hangi yatırımlara ihtiyaç var; belediyelerimiz ve onların yaşadığı sorunlar ile ihtiyaçları üzerine konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında eylem planını ortaya koymuş olacaklarını dile getiren Ünal, sözlerini, “Türkiye’de, pandemi döneminde doğrudan yatırımlarını artıran birkaç ilden bir tanesi Kahramanmaraş. Yani bu 2020-2021-2022’yi kapsayan 3 yıl içerisinde birçok ilde yatırımlarla ilgili sıkıntı yaşanırken Kahramanmaraş’ımızda yatırımlarda herhangi bir gerileme olmadı. Özellikle kuzey ilçelerimizde her gün yeni bir yatırım haberi ve müjdesi veriyoruz. Bugün pandemiyle beraber 3 yıldır yapmadığımız toplantıların ilkini gerçekleştiriyoruz. Daha önce her yıl bu toplantıları yapardık. Geçmiş 3 yılı beraberce değerlendireceğiz. Bu toplantının en önemli çıktısı ise; eylem planımızı görmemiz olacak. Hangi işle ilgili eksiklik var ve bu işlerin bitimi ile takibini de beraberce değerlendireceğiz” cümleleri ile tamamladı.

Toplantıya, Ünal’ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, çevre ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve amirleri ile ilgililer katıldı.